Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки сотрудниками НАБУ, - адвокат

Печерский районный суд Киева признал потерпевшим внефракционного народного депутата Украины Борислава Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Печерский райсуд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил постановление следователя об отказе в признании Розенблата потерпевшим по делу, которое расследует Генпрокуратура», — сказал в среду адвокат нардепа Алексей Шевчук агентству « Интерфакс-Украина .

Таким образом, по словам адвоката, Б.Розенблат признан потерпевшим по делу о провоцировании сотрудниками НАБУ взятки. Уголовное производство по данному факту расследует Генеральная прокуратура Укарины.

А.Шевчук подчеркнул, что действующее законодательство не дает права детективам Бюро провоцировать дачу неправомерной выгоды.