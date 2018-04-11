Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки сотрудниками НАБУ, - адвокат
Печерский районный суд Киева признал потерпевшим внефракционного народного депутата Украины Борислава Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«Печерский райсуд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил постановление следователя об отказе в признании Розенблата потерпевшим по делу, которое расследует Генпрокуратура», — сказал в среду адвокат нардепа Алексей Шевчук агентству «
Таким образом, по словам адвоката, Б.Розенблат признан потерпевшим по делу о провоцировании сотрудниками НАБУ взятки. Уголовное производство по данному факту расследует Генеральная прокуратура Укарины.
А.Шевчук подчеркнул, что действующее законодательство не дает права детективам Бюро провоцировать дачу неправомерной выгоды.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.04.2018 20:39