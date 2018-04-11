Гендиректору ГП "Укрвакцина" сообщено о подозрении в растрате 1,5 млн грн

Деньги были заплачены за фиктивные услуги по охране транспортировки лекарств.

Следователи Государственной фискальной службы Киева сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" Андрею Макаренко по факту растраты имущества в особо крупном размере.

Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки вакцин и других медпрепаратов на территории Украины, сообщается на сайте прокуратуры Киева .

Следствие располагает доказательствами, которые не только указывают, что частные предприятия услуги по охране перевозки грузов не предоставляли, но и вообще эти частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для охранной деятельности.

Гендиректору ГП "Укрвакцина" инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина".

Государственное предприятие "Укрвакцина" Минздрава - логистическая компания, предоставляющая услуги по транспортировке, хранению, таможенному оформлению лекарств.

Начиная с 2016 года растаможка, транспортировка и хранение импортных лекарств были отданы ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.

Сейчас "Укрвакцина" занимается доставкой гуманитарной помощи и транспортировкой лекарств внутри Украины.