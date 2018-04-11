Саудовская Аравия может принять участие в военных действиях в Сирии - Reuters

Саудовская Аравия_армия

Саудовская Аравия может принять участие в военных действиях в Сирии после предполагаемого химического нападения Башара Асада, в результате которого погибли по меньшей мере 60 человек в восточном регионе Гуты.

Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп в понедельник обещал быстрые и решительные действия в ответ на нападение, показав, что они предполагают потенциальный военный ответ.

«Если наш союз с нашими партнерами требует этого, то мы будем присутствовать», — сказал принц Мохаммед на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе трехдневного визита в Париж.

Ранее министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сообщил журналистам, что ряд стран проводят консультации о том, как реагировать на нападение с использованием химического оружия в Сирии, и призвал привлечь к ответственности лица, которые виновны в этой трагедии.

По сообщениям Союза медицинских организаций, в результате нападения в конце субботы было убито не менее 60 человек и пострадало более 1000 человек на нескольких участках в Думе, городе недалеко от столицы Дамаска.

На вопрос, может ли Саудовская Аравия быть частью военного ответа Башару Асаду, Джубайр отказался от комментариев.

«Я не собираюсь размышлять о том, что может и не может произойти, но все, что я могу сказать, — это то, что ведутся дискуссии по поводу вариантов, доступных для решения этого вопроса», — сказал он.


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