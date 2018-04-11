Украина на 8-м месте в списке стран, где похищают предметы искусства

При этом процент обнаруженных работ стремится 0.

Украина вошла в десятку стран, где чаще всего крадут предметы искусства, и заняла 8-е место, после Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии, Франции, Австрии и Германии.

Сайт Element Paints обработал базу данных Интерпола по пропавшим картинам, скульптурам и другим объектам, в которой содержится информация о 192 странах и 4612 предметах искусства, украденных с 1991 по 2017 годы.

Фото: elementpaints.com Страны, где наиболее часто крадут предметы искусства

Самые популярные объекты у грабителей - скульптуры, картины и керамика. Самый популярный период - ХХ век.

Фото: elementpaints.com Самые популярные типы предметов искусства, которые похищают

Фото: elementpaints.com Самые популярные периоды создания краденных предметов искусства

Большая часть украденных предметов искусства с разных континентов оказывается в Европе.

Фото: elementpaints.com География похищения (слева) и обнаружения (справа) предметов искусства

При этом в Украине, равно как и в неевропейских странах, возглавляющих список, очень маленький процент найденных Интерполом предметов искусства. А в США , пишет сайт, наоборот: очень маленький процент украденного искусства и большой процент найденного.

Напомним, в 2016 году Украина нашла четыре картины, которые были украдены из голландского музея города Хорн в ночь с 9 на 10 января 2005 года.