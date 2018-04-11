Кандидатам на службу в Нацполицию разрешат сдавать нормативы повторно

Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, ему дадут возможность "подтянуть" свои навыки.

Кандидатам на службу в Нацполицию разрешат сдавать нормативы повторно
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины намерена изменить подход к оценке кандидатов на прохождение службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы ведомства, основной "отсев" кандидатов происходит во время сдачи нормативов, поэтому тем кандидатам, которые не уложились в норматив на доли секунд, следует давать возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки к надлежащему уровню", - отметил Князев.

По его словам, за рубежом такая практика существует уже давно. Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу.

Князев рассказал, что сейчас в Академии патрульной полиции учатся 185 курсантов из 12 областей Украины: Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской.

Напомним, ранее Нацполиция анонсировала набор пилотов для вертолетного подразделения.


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