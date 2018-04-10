Британия готова рассмотреть любые ответные меры после химической атаки в Сирии

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 9 апреля, перед началом экстренного заседания Совета безопасности ООН, побеседовал со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

В ходе беседы политики договорились о необходимости рассмотреть все варианты действий в ответ на химатаку в сирийской Думе, передает Reuters.

“Министр иностранных дел подчеркнул, что произошедшее в Думе необходимо срочно расследовать и дать сильный и жесткий международный ответ. Они сошлись во мнении, что сегодняшнее заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке станет важным шагом в принятии решения о международном ответе и что рассматриваться должны все варианты действий”, — говорится в сообщении МИД Британии. По словам представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Лондон вместе с союзниками работает над ответом на химатаку в Сирии. Сирийская оппозиция обвинила в химатаке правительственные силы. “Если появятся четкие и достоверные доказательства применения химоружия и предложение принять меры, в которых полезным будет участие Соединенного Королевства, то мы рассмотрим варианты действий”, — сказал представитель Мэй.

Источник: RBC.ua


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