Британия готова рассмотреть любые ответные меры после химической атаки в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 9 апреля, перед началом экстренного заседания Совета безопасности ООН , побеседовал со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

В ходе беседы политики договорились о необходимости рассмотреть все варианты действий в ответ на химатаку в сирийской Думе, передает Reuters.

“Министр иностранных дел подчеркнул, что произошедшее в Думе необходимо срочно расследовать и дать сильный и жесткий международный ответ. Они сошлись во мнении, что сегодняшнее заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке станет важным шагом в принятии решения о международном ответе и что рассматриваться должны все варианты действий”, — говорится в сообщении МИД Британии. По словам представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Лондон вместе с союзниками работает над ответом на химатаку в Сирии. Сирийская оппозиция обвинила в химатаке правительственные силы. “Если появятся четкие и достоверные доказательства применения химоружия и предложение принять меры, в которых полезным будет участие Соединенного Королевства, то мы рассмотрим варианты действий”, — сказал представитель Мэй.