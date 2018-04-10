ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа

Изъяты, в частности, документы о выплатах порноактрисе.

ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа
Майкл Коэн
Фото: kdvr.com

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в понедельник пришли с обыском в офис личного адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна.

Об этом сообщает The New York Times.

"Сегодня [9 апреля] прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка провела обыск и изъяла личную переписку между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера", - сообщил адвокат Коэна Стивен Райан.

Коэн имеет отношение как к расследованию "роSSийского дела", которое ведет Мюллер, так и к делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом, а его адвокат Коэн заплатил ей за молчание.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска, издание отмечает, что выплаты порноактрисе были одной из многих тем, что интересовали агентов ФБР. Проводившие обыск изъяли электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.

Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их "позорным действием" и "охотой на ведьм". Он также назвал команду Мюллера "очень предвзятой" командой.


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