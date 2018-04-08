В Европарламенте заявили, что разочарованы Украиной

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Европейский парламент разочарован отказом Верховной Рады отменить обязательное электронное декларирование доходов для антикоррупционных активистов.

Об этом заявил член комитета иностранных дел Европарламента, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс во время визита в Киев 6 апреля в комментарии DW.

«Мы ожидали совсем другого. Это плохой подарок к Пасхе и плохой сигнал для всех нас», — сказал он.

«Мы возлагаем надежды на вторую, третью попытку украинского парламента. И надеемся, что все-таки прогрессивные силы в Верховной Раде не будут играть в игры и посмотрят на будущее Украины серьезно, потому что требования европейских институтов останутся неизменными. Сейчас мяч на стороне Верховной рады, и я призываю украинских депутатов принять это во внимание и сделать выводы», — заявил П.Ауштрявичюс.

Как известно, Верховная Рада дважды не смогла проголосовать за отмену е-деклараций для общественных организаций, финансируемых США и ЕС. При это президент Петр и Порошенко, как и большинство глав парламентских фракций, призывали отменить е-декларирование для антикоррупционеров. Это был хороший урок украинского цинизма


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