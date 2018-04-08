В Европарламенте заявили, что разочарованы Украиной

Европейский парламент разочарован отказом Верховной Рады отменить обязательное электронное декларирование доходов для антикоррупционных активистов.

Об этом заявил член комитета иностранных дел Европарламента, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс во время визита в Киев 6 апреля в комментарии DW .

«Мы ожидали совсем другого. Это плохой подарок к Пасхе и плохой сигнал для всех нас», — сказал он.

«Мы возлагаем надежды на вторую, третью попытку украинского парламента. И надеемся, что все-таки прогрессивные силы в Верховной Раде не будут играть в игры и посмотрят на будущее Украины серьезно, потому что требования европейских институтов останутся неизменными. Сейчас мяч на стороне Верховной рады, и я призываю украинских депутатов принять это во внимание и сделать выводы», — заявил П.Ауштрявичюс.