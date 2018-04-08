В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры

Режим Асада информацию о химатаке отрицает.

Представители волонтерских организаций, врачи и спасатели, которые работают в Сирии, сообщают, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, передает ВВС.

О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о количестве жертв.

Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвалах. По их мнению, число жертв может возрасти.

Медиацентр Гуты, который поддерживает сирийских повстанцев, заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, и еще около тысячи человек пострадали. Источником яда организация назвала бомбу, сброшенную с вертолета, которая предположительно содержала зарин.

Союз медицинских организаций - благотворительная организация, основанная в США и которая сотрудничает с сирийскими больницами, сообщила ВВС, что в больнице около Дамаска подтвердили факт гибели 70 человек. Там также заявили, что, согласно отчетам с места атаки, погибших может быть значительно больше - до 180 человек. Однако добраться до всех тел ночью не удалось из-за темноты и артобстрелов.

В некоторых пострадавших, по данным Союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Сирийское государственное новостное агентство САНА в свою очередь заявило, что сообщение о химической атаке вымышленные повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помешать продвижению правительственных войск.

В то же время Госдепартамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и если они подтвердятся, то РоSSия, которая поддерживает власть Сирии, должна вместе с Дамаском нести ответственность за то, что произошло.

Представители роSSийских властей 6 апреля, то есть за день до предполагаемой атаки, заявили, что повстанческая организация "Фронт ан-Нусра" готовит в подконтрольных ей районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент РоSSии Владимир Путин.

Напомним, последний случай применения химического оружия в Сирии зафиксировали 4 апреля, в результате которого погибли не менее 58 человек, из них - 11 детей.