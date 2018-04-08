Спецслужбы намерены предложить Скрипалям выехать под другими именами, - СМИ

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

Бывшему двойному агенту Сергею Скрипалю и его дочери, ставших жертвами отравления в Великобритании, предложат переехать в США , Канаду, Австралию или Новую Зеландию и жить под новыми именами. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британской разведке.

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации издания, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей. Юлия и Сергей Скрипали, содержащиеся в больнице в Солсбери, находятся в сознании и скоро смогут оказать помощь в расследовании отравления. Тот факт, что Юлия Скрипаль отвергла предложение роSSийского посольства о консульской поддержке убедил британцев, что она готова к жизни на Западе, пишет издание.

Накануне Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля - Виктории, которая хотела навестить родственников. Исходя из уведомления об отказе, которое находится в распоряжении русской службы BBC, консула смутила цель визита Виктории Скрипаль - посещение родственников.

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счёт (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возврата", - сказала Виктория Скрипаль "Интерфаксу" в субботу.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.