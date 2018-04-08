Польские министры решили вернуть все свои прошлогодние премии

Сумма премий для правительства, которая в 2017 составила около 40 тыс. евро, вызвала волну возмущения.

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году. Такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Чиновник ответил на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

"Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил Сасин.

Он уточнил, что возвращенные премии будут направлены на благотворительность.

Такое решение польских министров последовало волне возмущения. Когда в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров составили 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро).

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подверг критике министерские премии, призвав правительство перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц относительно премий "не удовлетворило польское общество".

Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.