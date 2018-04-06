Протесты в Словакии: глава полиции отказался подавать в отставку

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Глава полиции Словакии Тибор Гашпар не намерен уходить в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом передает Аktuality, информирует Европейская правда.

«Я считаю это политическим требованием. Если полицейские снова будут подвергаться нападениям, я это рассмотрю (возможность отставки. — Ред.)», — сказал он.

Гашпар подчеркнул, что в ближайшие дни будет чаще появляться в средствах массовой информации.

«Я хочу чаще высказываться в средствах массовой информации», — отметил глава полиции.

В течение последних трех недель Гашпар не контактировал со СМИ после того, как генеральный прокурор Яромир Чижнар запретил полиции информировать медиа о расследовании убийства Куцяка.

Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 тысяч до 50 тысяч человек, которые требовали более ощутимых изменений в стране и отставки Гашпара. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.

В прошлом месяце под давлением протестующих подал в отставку премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.

Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняком, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяка, хотя и отрицал свою вину.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту.

Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Коллега Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана «Ндрангета».


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