В РоSSии суд оправдал лидера карельского "Мемориала" по делу о педофилии

Суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья

Петрозаводский городской суд в четверг оправдал главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии.

На закрытом заседании судья зачитала резолютивную часть приговора, передает Интерфакс.

По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка.

При этом, суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, за это он получил 3 месяца ограничения свободы.

Ранее прокуратура потребовала для 62-летнего Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Дмитриев свою вину отвергал.

Глава карельского "Мемориала" был арестован в своей квартире в Петрозаводске 13 декабря 2016 года. Следствие обвиняло его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-е - 1940-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.