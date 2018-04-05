Николевский губернатор считает, что на него пытаются повесить самоубийство Волошина

Алексей Савченко сам инициировал свой допрос.

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко самостоятельно обратился к следствию с просьбой допросить его по делу и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, который застрелился в середине марта. Об этом Савченко рассказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной.

"Я, не дожидаясь повесток, самостоятельно обратился к следствию с просьбой допросить меня, ведь мне скрывать нечего. Я максимально, насколько это возможно, передал органам всю информацию, которой владел. Передал наши разговоры, которые были с Владиславом", - отметил губернатор.

По его словам, в последний раз с Волошиным они общались в первых числах марта до отъезда Алексея Савченко в отпуск (5 марта). Вернуться из отпуска губернатора, по его словам, заставила социальное напряжение, которое возникло после случившегося.

Какие именно показания дал Савченко, он сообщить отказался, сославшись на то, что подписал документ о неразглашении. Но подчеркнул, что на допросе присутствовал в качестве свидетеля.

"Я бы хотел, чтобы вы акцентировали на этом внимание. Потому что я слышу в некоторых СМИ о том, что я - подозреваемый. Это не так.

"Насколько мне известно, дело сегодня должно быть передано в Министерство внутренних дел (интервью записывалось до того, как об этой инициативе стало известно официально - ред.), чтобы не существовало конфликта интересов между начальником ОУВД, мной и всем происходящим. Более того, это дело заслушивали министр внутренних дел и Генеральная прокуратура. Больше скажу: я готов обратиться в посольство США для того, чтобы они - через своего представителя - следили за ходом этого расследования", - отметил Савченко. По его словам, "те, кто накручивают ситуацию, доверяют этой структуре", именно этим и объясняются его намерения.

"Вы знаете, находясь в ситуации, в которой я оказался на сегодняшний день, когда в мой адрес звучат популистские, кощунственные обвинения, думаю, имею право обращаться во все инстанции. Затронута моя честь, мое достоинство…", - заявил Савченко.

Так что он считает, что самоубийство Владислава Волошина на него пытаются повесить оппоненты.

"Не просто пытаются. И не только политические оппоненты. Борьба со мной началась задолго до прихода в Николаевскую область", - резюмировал губернатор.