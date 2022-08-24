З нас дурнів роблять: бєлгородський губернатор "пояснив" вибухи на складі боєприпасів і був висміяний у мережі

Користувачі в соцмережах висміяли губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова, який, на їхню думку, тримає їх за дурнів. Він вигадав просто неймовірні пояснення інцидентам у Тимонові

"Апостроф" зібрав реакцію соцмереж на пости чиновника, інформує Апостроф.

Нагадаємо, 18 серпня, в районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. Через детонацію снарядів, що зберігалися там, довелося евакуювати мешканців двох населених пунктів. Причини пожежі тоді так і лишилися невідомими громадськості.

Сьогодні, 23 серпня, в районі того ж Тимонова знову було чутно "бавовну", після чого в небо піднявся величезний стовп диму. Місцевих жителів знову довелося евакуювати.

"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", написав губернатор на своєму Telegram-каналі.

Нижче на відео можна побачити, як працює ефект лінзи

А так відреагували соцмережі на ідіотські пояснення глави регіону Гладкова


Маргарита Лепс, Апостроф





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