СБУ: задержанный в Москве Соколов признал причастность к подготовке терактов

"Речь шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации украинского государства", - пишет Соколов.

СБУ: задержанный в Москве Соколов признал причастность к подготовке терактов
Сергей Соколов

Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором со ссылкой на письмо эксперта роSSийского "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергея Соколова отмечает, что тот "признает и фактически берет на себя ответственность за организацию антиукраинской провокации".

Речь идет о письме, которое обнародовало роSSийское агентство РБК.

Соколов был задержан ФСБ в январе, как утверждает СБУ, после разоблачения украинской спецслужбой спецоперации по подготовке ряда террористических актов в РоSSии на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти и Курске.

"СБУ убеждена, что именно ФСБ разрешила передачу и обнародование в роSSийских СМИ "открытого письма" Соколова для дистанцирования от неудачной спецоперации, надежно задокументированной Службой", - сказано в сообщении на сайте спецслужбы.

Сергей Соколов в письме утверждает, что его задержало ФСБ, потому что он хотел поехать в Украину спасать свою гражданскую жену Дарью Мастикашеву.

"Дело в том, что в моей последней «работе», за которую я задержан, речь в том числе шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации украинского государства", - рассказывает Соколов. Работа эта, по его словам, "велась по заказу и на деньги очень высокопоставленных заказчиков", в результате "Дашу арестовали сотрудники СБУ". Автор письма признается, что пытался спасти Мастикашеву, желая поехать в Украину и дать показания в пользу своей девушки, но не успел, поскольку его тоже арестовали. Дарья Мастикашева - гражданка Украины, но при этом имеет вид на жительство в РоSSии.

В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил Мастикашеву в подготовке терактов в Москве и других городах РоSSии с помощью украинских граждан, бывших бойцов АТО. Тогда СБУ задержала Мастикашеву и Александра Каратая. Их подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), работе на роSSийские спецслужбы и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В СБУ уверены, что Мастикашева и Каратай планировали провокацию, направленную против Украины. Они предложили трем жителям Днепропетровской области, бывшим участникам АТО, проводимой на юго-востоке страны, Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу приехать в Москву и провести там незначительные строительные работы, за которые те получат "хорошее вознаграждение". В дальнейшем "на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве", говорил глава СБУ.

По мнению СБУ, эта спецоперация роSSийских спецслужб могла стать поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали поводом для начала новой военной кампании в Чечне, добавили в спецслужбе.


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