Трое военнослужащих подорвались на гранате на полигоне в Кривом Роге

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Трое военнослужащих подорвались на гранате на полигоне в Кривом Роге
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Фото: kremenchug.ua

На полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих .

Об этом сообщает местный сайт "Первый городской".

"Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулане подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие", - говорится в сообщении.

По предварительной информации на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Все военные госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, летом прошлого года в Кривом Роге военный инструктор по неосторожности выстрелил в журналиста во время учений.


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