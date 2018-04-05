Трое военнослужащих подорвались на гранате на полигоне в Кривом Роге
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
На полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих .
Об этом сообщает местный сайт "Первый городской".
"Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулане подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие", - говорится в сообщении.
По предварительной информации на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.
Все военные госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Напомним, летом прошлого года в Кривом Роге военный инструктор по неосторожности выстрелил в журналиста во время учений.
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