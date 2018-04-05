Порошенко: тем, кто не сможет объединиться в ОТГ снизу, помогут сверху

"Я бы хотел впервые поставить этот вопрос".

Президент Петр Порошенко призвал населенные пункты ускорить процесс объединения в территориальные громады. Он предупредил, что в противном случае этим процессом займутся центральные власти.

Об этом он сказал на форуме по децентрализации в Виннице.

"Мы продолжим процесс формирования дееспособных громад путем их добровольного объединения. Потому что уже созданы 665 самодостаточных объединенных громад. Уверен, что это крепкая основа самоуправления, в первую очередь на селе. И мы должны признать - я бы хотел впервые поставить этот вопрос - что рано или поздно тем, кто не сможет объединиться снизу, придется помочь объединиться сверху. Не могут на сегодня люди оставаться заложниками безинициативности местных руководителей", - заявил Порошенко.

Напомним, что в Украине уже несколько лет продолжается процесс объединения сел и небольших городов в объединенные территориальные громады, что позволяет формировать более эффективные бюджеты. В ближайшее время, после выборов 29 апреля, общее количество громад превысит уже 700.

Летом 2017 года Минрегионстрой заявил, что процесс формирования объединенных территориальных громад перешагнул экватор.