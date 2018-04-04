Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"

Президент отметил личные усилия Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи.

Президент Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени, информирует пресс-служба Президента.

"Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации Президента", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Президент выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского Кокуса, сопредседателем которого является сенатор Портман.

Порошенко отметил личные усилия Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций в связи с агрессивными действиями РоSSии.

Во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и решительно осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

Была подчеркнута необходимость сохранения санкционного давления на РоSSию с целью прекращения вооруженных провокаций и эскалации напряженности и обеспечения надлежащего исполнения "минских договоренностей".

Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечены опасности проекта "Северный поток - 2".

Глава государства проинформировал американскую сторону о дальнейших шагах в реализации реформ в Украине, в частности в контексте принятия Закона о национальной безопасности и продолжении борьбы с коррупцией.



