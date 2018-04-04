Бурбак: уровень доверия к антикоррупционным органам катастрофически упал

Смогут ли его вернуть действующие руководители - большой вопрос, считает нардеп.

Публичные распри между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро отдаляют Украину от реальной борьбы с коррупцией. Об этом заявил руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак после заслушивания отчетов руководителей этих антикоррупционных органов.

«Публичный конфликт между НАБУ и САП показывает, что руководители этих ведомств сосредотачиваются на скандальном пиаре. «Народный фронт» возмущен этими распрями. Все это лишь отдаляет Украину от реальной борьбы с коррупцией. Уровень доверия к антикоррупционным органам в обществе катастрофически упал», - отметил Максим Бурбак.

Руководитель фракции напомнил, что «Народный фронт» давно требует перейти от пиара к практическим результатам - обвинительным приговорам против действительно высокопоставленных коррупционерам.

«Где конкретные дела и конкретные приговоры в судах? И не надо нам рассказывать, что этому мешает создание антикоррупционного суда», - подчеркнул Максим Бурбак.

По его словам, действия НАБУ имеют политически мотивированные стандарты.

«События последних месяцев дают украницам основания сомневаться, в частности, в процессуальных действиях НАБУ и САП по конкретным производствам. Даже непрофессионалу видно политически мотивированные двойные стандарты в работе НАБУ», - подчеркнул руководитель фракции.

«Видимо политическая группировка использует НАБУ как инструмент продвижения своего политического проекта. Речь идет о депутате-оптимисте с элитной недвижимостью, Гизо Углаву и т.д. », - добавил Максим Бурбак.

Руководитель фракции также отметил бездействия со стороны НАБУ по срыву приватизации Одесского припортового завода.

«В 2016 году был первый конкурс по прозрачной публичной приватизации. После того как Саакашвили с определенными должностными лицами из НАБУ сделал все для срыва этого прозрачного конкурса, ни одной заявки не поступало», - рассказал Бурбак.

Он добавил, что срыв приватизации выгоден РоSSии, которая таким образом могла показать миру, что Украина не подходит для инвестиций и дискредитировать страну в глазах инвесторов.

«Народный фронт» - именно та политическая сила, которая инициировала и проводила через парламент антикоррупционные реформы, создала НАБУ и САП. Мы считаем, что НАБУ и САП должны существовать, но нам надо вернуть доверие людей к этим органам. Все общество предоставило вам очень огромный кредит доверия, который вы бездумно теряете. Но этот кредит надо будет возвращать, а можете вы это сделать - большой вопрос», - резюмировал руководитель фракции «Народный фронт».