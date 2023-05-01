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2023-05-01
Повітряні сили: «Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття»
Ігнат заявив, що Україні необхідні сучасні літаки.
Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в
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"Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час", - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що літаки покоління 4+ здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі досить ефективно.
"Нам потрібні ці літаки, щоб захистити наш народ, у першу чергу від повітряного тероризму. І ці літаки стануть частиною ППО", - додав речник.
Анна Конюченко, ZN.ua