Повітряні сили: «Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття»

Ігнат заявив, що Україні необхідні сучасні літаки.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що в наступальних та оборонних діях неможливо досягати успіху без повітряного прикриття, інформує ZN.ua.

Повітряні сили: «Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття»
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"Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що літаки покоління 4+ здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі досить ефективно.

"Нам потрібні ці літаки, щоб захистити наш народ, у першу чергу від повітряного тероризму. І ці літаки стануть частиною ППО", - додав речник.


Анна Конюченко, ZN.ua





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