Маляр: українські військові здійснюють контрнаступальні дії на декількох напрямах

Заступниця міністра оборони додала, що оборона Бахмута, а також бої на інших напрямках фронту можна вважати контрнаступальними діями.

Маляр: українські військові здійснюють контрнаступальні дії на декількох напрямах
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що командування Збройних сил України має декілька планів звільнення тимчасово окупованих територій, а українські військові вже ведуть контрнаступальні дії на деяких ділянках фронту. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Говорити вузько про контрнаступ - це некоректно. Це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють Збройні сили. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – зазначила заступниця очільника Міноборони.

За її словами, у межах підготовки до контрнаступу військам потрібно сформувати резерви техніки, живої сили, розрахувати декілька варіантів дій. За її словами, командування вже має кілька планів наступу, один з них оберуть за короткий термін і таким чином, щоб ворог не встиг до нього підготуватися.

Вона також підкреслила, що оборона Бахмута, а також бої на інших напрямках фронту можна вважати контрнаступальними діями.

"Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дій наших ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", – додала Маляр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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