Если призывник этого не сделает, то он будет считаться уклонистом.

Государственная дума РоSSии одобрила в первом чтении проект закона, по которому призывники будут обязаны являться в военкомат во время призыва, даже если они не получили повестку.

Законопроект опубликован на официальном сайте Госдумы.

Если призывник этого не сделает, то он будет считаться уклонистом. В случае принятия документа, также будет разрешено рассылать повестки заказными письмами.

Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 года, но тогда он не был согласован с правительством и не был принят.

За документ проголосовал 341 депутат, против не выступил никто, воздержался лишь один депутат, пишет "Новая газета".

На обсуждение закона ушло около двух с половиной минут, а докладчику не задали ни одного вопроса.

"К сожалению, число граждан, которые уклоняются от военной службы путем неполучения повестки на мероприятия связанные с призывом на военную службу составляет 164 тыс. человек", - заявил один из авторов документа Андрей Красов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указа о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля 2018 года. Сообщалось, что планируется призвать 128 тыс. человек.

В прошлом году Путин заявлял, что РФ постепенно уходит от модели службы по призыву и через "некоторое время" полностью от нее откажется.

Напомним, ранее суд аннексированного Севастополя оштрафовал местного жителя, уклонявшегося от призыва на военную службу в роSSийскую армию.