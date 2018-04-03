Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения
Право предоставлено 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов.
Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает общинам сел и поселков принимать решение о присоединении к городам областного значения, с которыми граничат. Такие решения могут приниматься без обязательного проведения местных выборов.
За принятие законопроекта №6466 в целом проголосовали 268 депутатов.
В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая.
Как отметил в фейсбуке премьер Владимир Гройсман, объединение с городом предоставляет возможность использовать его разветвленные и развитые ресурсы и услуги; реализовывать совместные инфраструктурные, социальные, градостроительные проекты в интересах жителей территориальной общины; увеличивает финансовые ресурсы и возможности для привлечения инвестиций.
Принятие законопроекта позволит воспользоваться этими преимуществами около 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов, добавил премьер.
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