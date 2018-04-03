Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения

Право предоставлено 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов.

Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения
Фото: capital.ua

Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает общинам сел и поселков принимать решение о присоединении к городам областного значения, с которыми граничат. Такие решения могут приниматься без обязательного проведения местных выборов.

За принятие законопроекта №6466 в целом проголосовали 268 депутатов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая.

Как отметил в фейсбуке премьер Владимир Гройсман, объединение с городом предоставляет возможность использовать его разветвленные и развитые ресурсы и услуги; реализовывать совместные инфраструктурные, социальные, градостроительные проекты в интересах жителей территориальной общины; увеличивает финансовые ресурсы и возможности для привлечения инвестиций.

Принятие законопроекта позволит воспользоваться этими преимуществами около 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов, добавил премьер.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос реформы своей работыРада в четверг планирует рассмотреть вопрос реформы своей работы
На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружияНа Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
Жертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадалиЖертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадали
Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголяРада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя
Рада отказалась отсрочить е-декларирование для антикоррупционеровРада отказалась отсрочить е-декларирование для антикоррупционеров
Рада приняла заявление о противоправности выборов в КрымуРада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
Рада сняла неприкосновенность с СавченкоРада сняла неприкосновенность с Савченко
Кабмин сократил Комитет по назначениям до 8 человекКабмин сократил Комитет по назначениям до 8 человек
Рада приняла закон о стратегической экологической оценкеРада приняла закон о стратегической экологической оценке
Рада провалила законопроекты о среднесрочном бюджетном планировании и набсоветах в госбанкахРада провалила законопроекты о среднесрочном бюджетном планировании и набсоветах в госбанках
Последние новости
Подгружаем последние новости