Боевики снова сорвали разведение сил у Станицы Луганской

Вечером 1 апреля оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие.

Боевики снова сорвали разведение сил у Станицы Луганской
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Фото: lg.vgorode.ua

Украинская сторона Совместного центра по контролю за перемирием на Донбассе (СЦКК) констатировала очередной срыв разведения войск в Станице Луганской на третий день "пасхального" перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима «пасхального перемирие» по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины вечером 1 апреля роSSийский-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Обстрел проводился с горы Князь Игорь, на временно неподконтрольной территории.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской с целью сорвать разведения сил в этом районе, и продолжают использовать занятые ими позиции для осуществления преступных действий.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - подчеркнули в штабе.

Напомним, еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября, а возле Петровского 7 октября. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался.

5 марта 2018 года в районе н.п. Станица Луганская при условии соблюдения режима тишины должно было произойти разведения сил и средств. Однако боевики его снова сорвали.


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