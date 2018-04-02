Ректор НМУ Амосова уволена с должности

Приказ подписал госсекретарь Минздрава 30 марта.

Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета им.Богомольца Екатерину Амосову.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующий приказ был подписан госсекретарем Артемом Янчуком 30 марта.

В понедельник, 2 апреля, Амосова подписала документы о том, что она уведомлена об увольнении.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца из-за срыва государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология". Руководство вуза в ответ организовало забастовку. Позже Амосова добилась решения суда об отмене ее отстранения, но 6 марта Минздрав повторно отстранил ее от обязанностей ректора.

30 марта комиссия Министерства здравоохранения, которая заслушивает отчеты ректоров медицинских вузов, рекомендовала уволить Амосову в связи с неудовлетворительной работой в 2017 году.

В 2014 году со скандалом был уволен предыдущий ректор НМУ Виталий Москаленко, позже его отправили под суд за хищение.