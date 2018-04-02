Сенкевич вернул себе полномочия мэра Николаева

Градоначальник добился еще одного судебного решения в свою пользу.

Сенкевич вернул себе полномочия мэра Николаева
Александр Сенкевич

Центральный районный суд Николаева в понедельник рассмотрел дополнительное заявление мэра Николаева Александра Сенкевича и постановил немедленно выполнить предыдущее решение суда, которым было признано противоправным решение горсовета о досрочном прекращении полномочий мэра города.

Как сообщается на сайте Центрального райсуда Николаева, в суд поступило заявление от Сенкевича о принятии дополнительного решения по его иску к Николаевскому горсовету о признании противоправным и отмене решения от 5 октября 2017 года "О досрочном прекращении полномочий городского головы". 16 марта 2018 года суд признал данное решение горсовета противоправным и отменил его.

Представители истца просили допустить немедленное выполнение решения Центрального райсуда Николаева от 16 марта.

"Дополнительным решением суда от 02.04.2018 года допущено немедленное выполнение решения суда о признании противоправным и отмене решения 27-й внеочередной сессии Николаевского городского совета VII созыва от 5 октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского головы со дня его принятия в полной части", - сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба на решения суда от 2 апреля может быть подана на протяжении 30 дней.

В пресс-службе партии "Самопомощь" пояснили, что Сенкевич может немедленно вернуться к исполнению обязательств городского головы.

Напомним, Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение, и 16 марта суд вынес вердикт в его пользу. Однако это решение суда не вступило в силу - не истек предусмотренный для подачи апелляции срок.


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