Проверку деклараций топ-чиновников НАПК начнет 10 апреля

Электронные декларации о доходах подали более 816 тыс. украинцев.

1 апреля завершился третий этап электронного декларирования. Декларации о доходах за 2017 год подали 816 тысяч украинцев. Об этом сообщил глава НАПК Александр Мангул, передает Радио Свобода.

"Начиная с 1 января до 1 апреля состоялся очередной этап е-декларирования. На сегодня подано более 816 тысяч деклараций за 2017 год. 10 апреля НАПК проведет свое заседание, на котором примет решение о полной проверке деклараций топ-чиновников", - отметил Мангул.

Он отдельно упомянул об электронных декларациях, которые в этом году должны были подать активисты антикоррупционных организаций.

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров ... НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов о необходимости отмены предоставления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционными расследованиями", - отметил чиновник.

Закон обязывает до 1 апреля подать электронные декларации определенные категории должностных лиц и госслужащих.