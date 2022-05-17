Focus: В Кремле начнется бойня за власть, когда Путин умрет

Никто из тех, кто в режиме Путина имеет самую большую власть, не сможет получить необходимую поддержку, чтобы стать президентом РоSSии, информирует ZN.ua.

Focus: В Кремле начнется бойня за власть, когда Путин умрет
© Официциальный сайт Кремля

Рак крови? Болезнь Паркинсона? Затяжной COVID-19? С начала роSSийской войны против Украины распространяются разные сплетни о состоянии здоровья Владимира Путина. Вдобавок ко всем возможным болезням есть и те, кто допускает свержение его режима через переворот в Кремле.

Но все эти обсуждения неизбежно ведут к одному вопросу: что на самом деле произойдет, если Путин завтра умрет? Кто в РоSSии возьмет в свои руки власть? И как это отразится на войне в Украине, отношениях с Западом и вообще на политической ситуации в мире?

Журнал Focus пишет, что на бумаге ситуация достаточно четкая. Если Путин умрет, уйдет в отставку или его отстранят от власти, согласно роSSийской конституции, премьер-министр должен временно возглавить страну. Выборы нового президента должны быть проведены через три месяца. На Западе мало кто знает даже имя роSSийского премьер-министра. Его зовут Михаил Мишустин. Ему 56 лет, он женат, имеет троих сыновей и вместе с Путиным основал любительскую «Ночную хоккейную лигу». До назначения премьер-министром в январе 2020 года Мишустин возглавлял роSSийскую налоговую службу в течение 10 лет. Однако у Мишустина нет никаких шансов удержать власть в своих руках после смерти Путина.

«Он способный технократ, но без политической власти дома», – говорит политолог и профессор по международным отношениям Университета Иннсбрука Герхард Манготт.

Профессор по международным отношениям Школы Герти в Берлине Марина Хенке тоже не верит, что Мишустин может заменить роSSийского автократа в Кремле. Сценарий, при котором формальный преемник Путина действительно займет его место, очень маловероятен.

«Нет четко определенного преемника, нет крон-принца. Вся система завязана исключительно на самом Путине», – объяснила Хенке.


Лесь Димань, ZN.ua

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