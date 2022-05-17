Focus: В Кремле начнется бойня за власть, когда Путин умрет
Никто из тех, кто в режиме Путина имеет самую большую власть, не сможет получить необходимую поддержку, чтобы стать президентом РоSSии, информирует
Рак крови? Болезнь Паркинсона? Затяжной COVID-19? С начала роSSийской войны против Украины распространяются разные сплетни о состоянии здоровья Владимира Путина. Вдобавок ко всем возможным болезням есть и те, кто допускает свержение его режима через переворот в Кремле.
Но все эти обсуждения неизбежно ведут к одному вопросу: что на самом деле произойдет, если Путин завтра умрет? Кто в РоSSии возьмет в свои руки власть? И как это отразится на войне в Украине, отношениях с Западом и вообще на политической ситуации в мире?
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«Он способный технократ, но без политической власти дома», – говорит политолог и профессор по международным отношениям Университета Иннсбрука Герхард Манготт.
Профессор по международным отношениям Школы Герти в Берлине Марина Хенке тоже не верит, что Мишустин может заменить роSSийского автократа в Кремле. Сценарий, при котором формальный преемник Путина действительно займет его место, очень маловероятен.
«Нет четко определенного преемника, нет крон-принца. Вся система завязана исключительно на самом Путине», – объяснила Хенке.