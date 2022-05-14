Азовсталь: 14 апреля оккупанты продолжили штурм

Оккупанты сбрасывают авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.

Азовсталь: 14 апреля оккупанты продолжили штурм
Фото: Полк "Азов"

Враг продолжает штурм территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".

"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций. Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь". Украина просит обменять людей с тяжелыми ранениями на военнопленных россиян. Пока речь идет об эвакуации 60 человек, состояние которых тяжелое. Посредничество в эвакуации украинцев с "Азовстали" предлагали несколько стран, включая Турцию и Грецию, однако россияне не соглашаются.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призвал украинские телеканалы помочь опровергнуть ложь оккупантов и информировать о том, что Украина борется за жителей города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населенияНа Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населения
Оккупанты обстреливают Врубовку из авиацииОккупанты обстреливают Врубовку из авиации
РоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитниковРоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитников
Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областяхОккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях
Оккупанты попали в промышленное предприятие в СлавянскеОккупанты попали в промышленное предприятие в Славянске
Оккупанты обстреляли пограничную деревню на ЧерниговщинеОккупанты обстреляли пограничную деревню на Черниговщине
Оккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетамиОккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами
До 170 000 мариупольцев остаются в заложниках оккупантов, "Азовсталь" обстреливают с неба и земли, – АндрющенкоДо 170 000 мариупольцев остаются в заложниках оккупантов, "Азовсталь" обстреливают с неба и земли, – Андрющенко
Оккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISWОккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISW
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости