Азовсталь: 14 апреля оккупанты продолжили штурм

Враг продолжает штурм территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".

"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций. Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь". Украина просит обменять людей с тяжелыми ранениями на военнопленных россиян. Пока речь идет об эвакуации 60 человек, состояние которых тяжелое. Посредничество в эвакуации украинцев с "Азовстали" предлагали несколько стран, включая Турцию и Грецию, однако россияне не соглашаются.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призвал украинские телеканалы помочь опровергнуть ложь оккупантов и информировать о том, что Украина борется за жителей города.