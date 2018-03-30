Павлоградский суд вызвал на заседание боевика "Гиви", который считается погибшим

Причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

Павлоградский суд вызвал на заседание боевика "Гиви", который считается погибшим
Фото: focus.ua

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте Михаила Толстых (командира группировки боевиков "Сомали" по кличке "Гиви"). 30 марта суд опубликовал соответствующее сообщение в официальной газете "Урядовый курьер", передает Радио Свобода.

По сообщению суда, после публикации в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте суда. В случае неявки суд рассмотрит дело без него, говорится в сообщении.

Как подтвердили в суде, дело должна рассмотреть коллегия из трех судей во главе с председателем суда Натальей Самоткан. Михаила Толстых обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 5 апреля.

Правозащитница, директор программы USAID "Права человека в действии" Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова сообщила изданию, что дело против "Гиви" находится в Павлоградском суде с декабря 2016 года. Она отметила, что причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

"Основанием для закрытия уголовного производства является смерть человека. Если суд не вынес постановления, что человек является умершим, то он считается живым. Но идет информация, в том числе от СБУ о том, что "Гиви" считается погибшим лицом. И СБУ не может это 100-процентно подтвердить, ведь это произошло на неподконтрольной Украине территории. Поэтому суд не может прекратить производство", - сказала Волкова.

По словам правозащитницы, чтобы подтвердить смерть "Гиви", Украина должна обратиться с официальным запросом в Следственный комитет РоSSии. Надежда Волкова также считает, что судебный процесс против "Гиви" нужно временно прекратить.

Напомним, 8 февраля 2017 года в группировке "ДНР" заявили о гибели в результате взрыва Михаила Толстых, главаря боевиков по кличке "Гиви". Сообщалось, что Гиви убили из реактивного пехотного огнемета "Шмель" на базе НВФ "Сомали".

В Минобороны Украины тогда подтвердили смерть Толстых.


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