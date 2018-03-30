Военный погиб, трое ранены в первый день нового перемирия

С полуночи зафиксировано 16 обстрелов.

Военный погиб, трое ранены в первый день нового перемирия
Фото: Макс Левін

РоSSийско-оккупационные войска не придерживались режима "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО.

Во время выполнения боевых заданий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении 82-мм минометами, гранатометами и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку – у Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь вели по защитникам Авдеевки, Опрытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении перемирие соблюдалось в полной мере.

Напомним, в четверг лидеры "нормандской четверки" в совместном заявлении поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.

Ранее боевики фактически сразу же сорвали "весеннее" перемирие, которое вступило в силу с полуночи 5 марта. В течение месяца лишь несколько дней была зафиксирована полная тишина. 27 марта штаб АТО констатировал окончательный срыв "весеннего" перемирия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Кузьмин подал в суд на Киевский горсоветКузьмин подал в суд на Киевский горсовет
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявленияБоевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявления
Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской областиВоенный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области
Путин не даст задний ход на Донбассе, - военный экспертПутин не даст задний ход на Донбассе, - военный эксперт
Отец погибшей при пожаре в Кемерово семьи призвал местных жителей не выходить на митингиОтец погибшей при пожаре в Кемерово семьи призвал местных жителей не выходить на митинги
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"
Позывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине УкраиныПозывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине Украины
Следком фюрера РФ нашел "украинский след" в слухах о количестве погибших в КемеровоСледком фюрера РФ нашел "украинский след" в слухах о количестве погибших в Кемерово
Геращенко выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в КемеровоГеращенко выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
The Times: В день отравления Скрипали отключили GPSThe Times: В день отравления Скрипали отключили GPS
Нового советника Трампа связали с КремлемНового советника Трампа связали с Кремлем
Последние новости
Подгружаем последние новости