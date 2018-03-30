Военный погиб, трое ранены в первый день нового перемирия

С полуночи зафиксировано 16 обстрелов.

РоSSийско-оккупационные войска не придерживались режима "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО.

Во время выполнения боевых заданий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении 82-мм минометами, гранатометами и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку – у Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь вели по защитникам Авдеевки, Опрытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении перемирие соблюдалось в полной мере.

Напомним, в четверг лидеры "нормандской четверки" в совместном заявлении поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.

Ранее боевики фактически сразу же сорвали "весеннее" перемирие, которое вступило в силу с полуночи 5 марта. В течение месяца лишь несколько дней была зафиксирована полная тишина. 27 марта штаб АТО констатировал окончательный срыв "весеннего" перемирия.