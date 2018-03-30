В 2017 Порошенко пожертвовал 200 млн гривен на армию и благотворительность

На отдых на Мальдивах президент потратил в два раза меньше, чем писали СМИ

Президент Петр Порошенко отчитался о доходах, расходах и благотворительности, сообщается на сайте главы государства со ссылкой на электронную декларацию за 2017 год, которая будет обнародована позже в пятницу.

Также утверждается, что около 200 миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, как-то: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии. Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации.

"Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Общая сумма доходов, полученных Порошенко по 2017 год, составляет 16,3 млн грн. 336 тыс. составляет заработная плата, "которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели". 15,8 млн гривен составили проценты по депозитам.

С суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. С указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Сумма средств, которые Петр Порошенко хранит на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов.

Президент задекларировал расходы за предыдущий год, в том числе средства, которые были потрачены на отдых. "Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов, с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма – в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ . Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

Перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его недвижимого и движимого имущества остался неизменным.

Напомним, в конце февраля Порошенко назвал себя единственным президентом, который становится все беднее.