Беглый азербайджанский журналист тяжело ранен во Франции

"Невозможно отделаться от мысли, что имело место сведение политических счетов".

Беглый азербайджанский журналист тяжело ранен во Франции
Рахим Намазов
Фото: Actu.fr

Азербайджанский журналист Рахим Намазов и его супруга, проживающие в изгнании во Франции, стали жертвами вооруженного нападения утром в пятницу, 30 марта, в коммуне Коломье близ города Тулуза.

Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и находится в критическом состоянии. Его жена Аида была убита выстрелом в голову с близкого расстояния, пишет DW.

Намазов и его жена ехали на автомобиле в одном из жилых кварталов Коломье, когда в их направлении было сделано семь выстрелов. По словам мэра Коломье Карин Траваль-Мишеле, невозможно отделаться от мысли, что имело место "сведение политических счетов", поскольку Рахим Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму", и он получил политическое убежище во Франции.

Траваль-Мишеле выразила уверенность в том, что данное преступление никак не связано с серией терактов, происшедших на прошлой неделе, добавив, однако, что свет на этот "драматический инцидент" должно пролить следствие.

Рахим Намазов является решительным критиком политического руководства Азербайджана. В видеоролике, выложенном на портале YouTube в декабре 2017 года, он заявил, что его посадили в тюрьму за то, что он писал о жестоком обращении с солдатами в азербайджанской армии. Намазов также сообщил, что он провел полгода в одиночной камере. Он получил политическое убежище во Франции в 2010 году.


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