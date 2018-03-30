В Минэнерго определились с новым первым замминистра

На должность претендует директор юрдепартамента.

?В Минэнерго определились с новым первым замминистра
Фото: vikna.if.ua

Директор департамента правового обеспечения Министерства энергетики и угольной промышленности Татьяна Максимец претендует на должность первого заместителя министра энергетики. Эта должность освобождается в связи с отставкой Галины Карп.

Калушское издание "Окна" заметило, что 20 марта 33-летняя Максимец, которая до переезда в Киев работала в мэрии Калуша, подала декларацию кандидата на должность первого замминистра.

Максимец в 2011-2015 годах возглавляла юридический отдел исполнительного комитета Калушского городского совета и до 2014 года работала под началом Игоря Насалика, который в то время был мэром города, а сейчас занимает должность министра энергетика.

В 2014 году Насалик был избран депутатом Верховной Рады, а Максимец стала его помощником.

В 2016 году, после назначения Насалика министром, Максимец перешла работать в Министерство энергетики и угольной промышленности.


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