В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков
На фоне обострения отношений с РоSSий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. С этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники.
Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном 28 марта в Брюсселе, передает
Согласно этому документу, дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники. В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно. На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.
С начала конфликта вокруг Украины страны Балтии испытывают страх перед роSSийским вторжением. В подготовленном недавно секретном докладе НАТО констатируется, что альянс не сможет достаточно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения РоSSии на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и военной техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.
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