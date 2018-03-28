Президент Эстонии подарила королеве Великобритании баночку меда

Меда собран из улья в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.

Об этом сообщается на сайте эстонского президента.

Фото: president.ee

Отмечается, что на встрече были затронуты совместная история и добрые отношения Эстонии и Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сегодня", - сказал президент Кальюлайд после встречи.

Как сообщалось, в ноябре Папе Римскому подарили Lamborghini.