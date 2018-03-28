Президент Эстонии подарила королеве Великобритании баночку меда
Меда собран из улья в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.
Об этом сообщается на сайте эстонского президента.
Отмечается, что на встрече были затронуты совместная история и добрые отношения Эстонии и Соединенного Королевства.
"Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сегодня", - сказал президент Кальюлайд после встречи.
Как сообщалось, в ноябре Папе Римскому подарили Lamborghini.
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28.03.2018 22:06