Вблизи Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер

Раненого Анатолия Красноперова транспортируют в больницу им. И. И. Мечникова в Днепре.

Вблизи Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер

Вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе Донецкой области подорвался начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда по Донецкой области Анатолий Красноперов.

Об этом информирует пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Инцидент произошел в среду,

28 марта, в 13:20, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.

Согласно сообщению, состояние пострадавшего спасателя стабильное. По состоянию на 17:00, раненого пиротехника транспортировали из Авдеевки в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в Днепре.

Напомним, 12 и 13 марта автомобиль сотрудников ДФС дважды попадал под обстрел на Донбассе.

7 марта боевики обстреляли бензовоз по пути на Донецкую фильтровальную станцию.


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