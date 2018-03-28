Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии

Генерал Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Герасимовым, после чего россияне отступили.

Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Фото: e-news.su

Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара Соединенных Штатов погибли роSSийские наемники.

Об этом во вторник, 27 марта, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Немецкая волна.

Сообщается, что "роSSийские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции. Однако они, по словам Мэттис, подошли слишком близко к позициям солдат США. Тогда глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался тогда с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Мэттис не упомянул о том, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов. РоSSийские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора с тем, чтобы узнать о боевых позициях войск США, уточняет AFP со ссылкой на источники.

В Сирии 8 февраля под авиаудар возглавляемой США коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. Сообщалось, эти отряды были сформированы в основном из роSSийских наемников. Сообщалось, что погибли и ранены 300 человек. По данным группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), некоторые из погибших были наемниками "ЧВК Вагнера".


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