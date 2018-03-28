НАБУ установило седьмого подозреваемого в деле "Госинвестпроекта"

Директору ООО "Боржава резорт" сообщено о подозрении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Им оказался директор ООО "Боржава резорт", сообщает пресс-служба НАБУ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн гривен бюджетных средств, выделенных для реализации национального проекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

Досудебное расследование установило, что вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Кипра.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.

Напомним, детективы НАБУ 12 декабря 2017 года задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн гривен.