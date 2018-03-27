Глава Одесской ОГА: в случае прорыва дамб на Дунае под угрозой окажутся десятки тысяч жителей региона

В области сформированы 24 аварийные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Глава Одесской ОГА: в случае прорыва дамб на Дунае под угрозой окажутся десятки тысяч жителей региона
Максим Степанов
Фото: dumskaya.net

В случае прорыва дамб на Дунае под угрозой окажутся десятки тысяч жителей Одесской области, а именно Ренийского, Килийского и Измаильского районов.

Об этом заявил губернатор Одесской области Максим Степанов в ходе выездного совещания в Вилково.

"Протяженность дамб вдоль реки Дунай составляет около 200 километров. Сейчас аварийными являются 10 участков дамб и пять шлюзов. Я считаю, что надо прекращать нашу национальную забаву - спасать. Лучше один раз сделать предупредительные меры, отремонтировать эти сооружения. Ведь мы говорим о десятках тысяч людей, которые здесь живут. Этим сооружениям по 70 лет. Если их прорвет, убытки от такой катастрофы могут составлять миллиарды гривен", - подчеркнул Степанов.

Для выделения финансирования аварийных дамб и шлюзов Степанов намерен обратиться в Кабинет министров. "Эти работы могут финансироваться только из государственного бюджета. Из резервного фонда Кабинета министров или из Министерства экологии", - заявил Степанов.

Уровень воды в районе города Вилково уже достиг отметки 157 см, что превышает первый пороговый уровень (155 см). При таком уровне воды происходит подтопление низменных частей города.

В Одесской области сформированы 24 аварийные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций на водных объектах. Сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

Отметим, в случае затопления, региону грозит не только социальная, но и техногенная катастрофа. На потенциально опасной к затоплению территории проходит труба, которая доставляет газ в Болгарию, а также стоят опоры линий электропередач. Всего на проведение работ необходимо 117 млн гривен.


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