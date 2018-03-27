?В Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в "Северном потоке-2"

"Позиция Германии важна, но без консолидированной позиции ЕС реализация этого проекта невозможна"

В Верховной Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом в комментарии LB.ua заявила заместитель главы Комитета Рады по вопросам европейской интеграции, народный депутат фракции БПП Мария Ионова.

"Мы уже обсуждали этот вопрос (о том, что компанмя Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в германской экономической зоне, - ред.). И могу сказать, что от имени парламента будем ещё раз делать заявление по этому поводу. Но я убеждена, что пока ещё точка в этой истории с «Северным потоком-2» не поставлена. Нет реакции Европарламента. Естественно, позиция Германии в этом контексте важна. Но без консолидированной позиции ЕС реализация этого проекта невозможна", - заявила она.

Ионова сообщила, что находится на переговорах в Женеве.

"Украинская делегация будет продолжать поднимать этот вопрос на переговорах с нашими европейскими коллегами", - заверила она.

В свою очередь, первый замглавы Комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, нардеп фракции БПП Ольга Белькова добавила, что члены комитета уже обратились к НАК "Нафтогаз" для получения более детальной информации.

"Ведь пока что мы видим информацию только от самой компании Nord Stream 2 AG. Тогда как на прошлой неделе Европарламент принял решение, согласно которому данный проект должен соответствовать всем нормам третьего энергетического пакета. А это значит, что сам проект может быть реализован на таких условиях, которые никогда не будут приемлемы для РоSSии. Поэтому действительно ещё рано ставить точку. Только, когда со стороны Германии будут сделаны официальные заявления, можно будет говорить о подготовке официальной реакции Украины", - сказала она LB.ua.