МИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужб

МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками роSSийских спецслужб.

«Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 украинских дипломатов из тех немногих, кто остался (работать в УкраинеИФ)… Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб», — сказала М.Беца в эфире телеканала «112.Украина» в понедельник.

«В ближайшее время произойдет их выдворение с территории Украины. Сегодня, буквально сейчас произойдет вручение соответствующей ноты временному поверенному РоSSийской Федерации в Украине (временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик — ИФ) о выдворении этих дипломатов и оглашении их персонами нон-грата», — добавила спикер украинского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, такое решение было принято заблаговременно и «в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками». «Наша позиция была скоординированной и взвешенной. Мы действительно готовились к этому шагу в связи с химической атакой в Солсбери», — рассказала М.Беца.


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