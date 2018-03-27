МИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужб

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками роSSийских спецслужб.

«Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 украинских дипломатов из тех немногих, кто остался (работать в Украине – ИФ )… Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб», — сказала М.Беца в эфире телеканала «112.Украина» в понедельник.

«В ближайшее время произойдет их выдворение с территории Украины. Сегодня, буквально сейчас произойдет вручение соответствующей ноты временному поверенному РоSSийской Федерации в Украине (временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик — ИФ) о выдворении этих дипломатов и оглашении их персонами нон-грата», — добавила спикер украинского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, такое решение было принято заблаговременно и «в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками». «Наша позиция была скоординированной и взвешенной. Мы действительно готовились к этому шагу в связи с химической атакой в Солсбери», — рассказала М.Беца.