На Донбассе объявлено очередное перемирие с 30 марта

Контактная группа призвала отказаться от наступательных действий и разведопераций.

На Донбассе объявлено очередное перемирие с 30 марта
Фото: facebook.com/ato.news

Трехсторонняя контактная группа в понедельник приняла заявление о приверженности к прекращению огня. Согласно ему, с 30 марта на Донбассе должно начаться всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Контактная группа призывает обе стороны ввести строгий запрет на ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, а также отказаться от наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении также подчеркивается важность эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня.

Напомним, что предыдущее перемирие было объявлено с 5 марта. Сначала количество обстрелов было незначительным и отдельные дни проходили без единого нарушения перемирия, но уже 25 марта штаб АТО зафиксировал 44 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.


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