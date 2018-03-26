Боевики 44 раза открывали огонь по позициям военных на Донбассе

Один боец погиб, еще один получил ранение.

За минувшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы противник применял по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия - неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На Луганском направлении зафиксировано два обстрела: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Троицкого.

"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, роSSийско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов.