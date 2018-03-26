Боевики 44 раза открывали огонь по позициям военных на Донбассе
Один боец погиб, еще один получил ранение.
За минувшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы противник применял по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого и Павлополя.
Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия - неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.
На Луганском направлении зафиксировано два обстрела: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Троицкого.
"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, роSSийско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов.
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Политика
26.03.2018 10:57