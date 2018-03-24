Украинец пытался тайно вывезти в РФ более тысячи радиодеталей
Находку обнаружили в поезде “Кишинев-Москва”.
Пограничники Сумского отряда во время проверки поезда "Кишинев-Москва" в пункте контроля "Хутор-Михайловский" обнаружили попытку незаконного перемещения через границу радиодеталей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы
Во время осмотра одного из вагонов пограничники обнаружили в пассажирском купе под постельным комплектом коробку с более чем тысячей радиодеталей.
"Таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Работники Госпогранслужбы изъяли обнаруженные радиодетали. На правонарушителя составили административные материалы.
Напомним, ранее 150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей.
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Политика
24.03.2018 16:22