Бэннон прогнозирует новые увольнения в Белом доме

Президент США Дональд Трамп «нашел свое равновесие» и готовится еще больше потрясти Белый дом. Об этом сказал бывший главный стратег администрации нынешнего американского президента Стив Бэннон.

По его мнению, скоро свою должность потеряет также глава администрации президента, сообщает Financial Times.

«Думаю, все сейчас видят, что президенту Трампу значительно комфортнее с менеджментом в стиле, который я называю манерой Trump Tower», — сказал Беннон, комментируя громкие кадровые изменения в Белом доме.

В частности, президент США уже заменил Госсекретаря, а также своих советников по национальной безопасности и экономических вопросов.

По мнению Бэннона, подход нынешнего главы администрации генерала Джона Келли «очень упорядоченный и очень структурированный». И это может оказаться «слишком» для президента, который привык к «ручному» и свободному стилю работы напрямую лишь с небольшим количеством ближайших соратников.

«Есть около шести или семи людей, которые действительно должны видеться с президентом ежедневно, чтобы все работало. Так же, как у Джона Кеннеди не было главы администрации, я думаю, все идет к модели, где тоже не будет главы администрации», — добавил экс-стратег Трампа.

Беннон добавил, что последние события в Вашингтоне могут указывать на то, что президент США готовится выступить против расследования о вмешательстве РоSSии в американские в 2016 году, которое ведет специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер.