Прокуратура: Савченко могут посадить пожизненно

Народному депутату Надежды Савченко, которую подозревают в организации государственного переворота, грозит 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом во время судебного заседания при избрании меры пресечения для Савченко в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник.

После зачтения обвинения он заявил, что в случае доказательства вины, Савченко грозит наказание вплоть до по жизненного заключения.

«Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — сказал Банник.

При этом сторона обвинения просит суд взять подозреваемою под стражу без альтернативы внесения залога. Прокуроры обосновали такое ходатайство тяжестью инкриминируемых преступлений. По мнению обвинения, на свободе Савченко может попробовать реализовать свои преступные намерения, поскольку «имеет связи с руководством террористических организаций на оккупированных территориях Украины, или может сбежать за границу или на оккупированные территории».