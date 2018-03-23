Польша на следующей неделе подпишет контракт о покупке в США систем Patriot

ракетные комплексы Patriot

Польша и США на следующей неделе должны согласовать продажу Варшаве систем противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника, передает Европейская правда.

Польша ранее объявляла о намерениях потратить на Patriot $7,6 млрд, однако по данным источников, в контракте, о котором будет объявлено на следующей неделе, фигурирует сумма не выше $5,5 млрд.

«Соглашение должно быть подписано 28 марта», — сообщил собеседник агентства.

Министерство обороны Польши не прокомментировало информацию о будущей сделке. В конце года министр обороны Мариуш Блащак обещал, что соглашение о покупке систем Patriot подпишут до конца первого квартала этого года.

В прошлом году Государственный департамент США одобрил продажу Польше противоракетных систем Patriot на сумму $10,5 млрд.


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