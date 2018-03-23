Журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко

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В Киеве нардеп Надежда Савченко живет на Троещине в многоквартирном доме.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Большинство соседей говорят с журналистами через закрытую дверь, выходят неохотно. «Одним словом: женщина есть женщина. Плохого сказать нельзя, одним словом… Извините», — говорят одни.

В том, что их соседка собиралась взорвать парламент, подавляющее большинство жителей дома не верят. «Так неправильно. Сначала поднимать вверх, а потом мордой об асфальт», — говорят они. Из-за соседства с Савченко Инна больше всего переживает за безопасность собственной семьи. «Непонятно, какая в кого-то из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивание», — говорит она.

В квартире Надежда живет с мамой и сестрой Верой, над их дверью есть камера наблюдения. Журналистам там не открыли.

В первый рабочий день в парламенте Савченко рассказывала, что в Верховную Раду приехала общественным транспортом – на троллейбусе и метро. Позже камеры фиксировали, как Надежда пользуется автомобилем 2007-го года выпуска, который записан на членов ее семьи. В семье есть еще одна машина – 2011-го года. А также земельный участок на окраине Киева, который мать Савченко получила в 2016 году. Там до сих пор только фундамент. В свое время информация о выделении земли Марии Савченко вызвала возмущение в соцсетях – мол, Надежда отказывалась от АТОшных льгот, а вот ее мать получила 9 соток земли в Чапаевке раньше других бойцов АТО. Рядом с земельным участком только два жилых дома, озеро, болота и горы строительного мусора.

Соседи говорят, что давно никого на земле Савченко не видели, а сама мама объясняла, что дочери отговаривали ее от такого решения, однако она хотела восстановить справедливость. «У моего отца забрали 4 гектара земли и 1 гектар леса, и поэтому, когда мне предложили землю – я имею право», — говорила Мария Ивановна.

Надежда задекларировала чуть больше 400 тысяч гривень, вкладов в банке, в соответствии с этим документом, у Савченко нет. Среди активов – авторское право на книгу «Сильное имя Надежда» стоимостью в 30 тысяч гривен. Книгу автор написала, находясь в роSSийском СИЗО.


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